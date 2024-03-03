"الإقليم القوي من مصلحة العراق".. نيجيرفان بارزاني يلتقي الأعرجي في أنطاليا

شفق نيوز/ بحث رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، ومستشار الأمن القومي العراقي، قاسم الأعرجي، يوم الأحد، استمرار التعاون بين بغداد وأربيل في القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك، خلال لقاء جمعهما على هامش مؤتمر أنطاليا الدبلوماسي، المنعقد في تركيا، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، حيث شهد اللقاء تبادل وجهات النظر حول مجمل القضايا على المستوى الوطني، فضلاً عن بحث استمرار التعاون بين المركز والإقليم، وبما يحقق الإجماع الوطني والمصلحة المشتركة بين الطرفين.

وجدد الأعرجي، وفق البيان، تأكيده أن "من مصلحة العراق أن يكون الإقليم قوياً ضمن العراق القوي والموحد"، مشدداً على ضرورة "العمل لتبني خطاب وطني من خلال تضافر جهود جميع القوى السياسية، لتحقيق الاستقرار السياسي الذي ينشده الجميع".