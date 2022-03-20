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الإفصاح عن أسباب عدم صرف رواتب موظفي السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-03-20T09:21:40+0000
الإفصاح عن أسباب عدم صرف رواتب موظفي السليمانية

شفق نيوز/ عزا النائب في برلمان إقليم كوردستان علي حمه صالح، اليوم الأحد، تأخير صرف رواتب الموظفين في السليمانية الى عدم جمع واردات المحافظة.

وقال صالح في مقطع مصور تابعته وكالة شفق نيوز، إن "الاقليم بحاجة الى قرابة (600) مليون دولار شهرياً باستثناء ما يتم تخصيصه من مساعدات التحالف الدولي لقوات البيشمركة".

واضاف ان "ما يتم تخصيصه من قيمة بيع النفط للرواتب هو (488) مليون دولار شهريا وما يتبقى هو (112) مليون دولار هي من عائدات أربيل والسليمانية والتي تكون على النحو التالي، أربيل (57)٪، والسليمانية (43)٪ لكن السليمانية لم تستطع توفير تلك النسبة من عائداتها ما جعل مشكلة الرواتب تتفاقم".

وأشار صالح؛ الى أن "العام الماضي وتحديدا شهر شباط كانت الواردات الداخلية غير النفطية التي تجبى من الضرائب والرسوم (374) مليار دينار".

وصباح اليوم الاحد، اعلنت مديرية الطوارئ في محافظة السليمانية، وفاة متقاعدين اثنين أثناء انتظارهما في طابور تسلم الرواتب أمام أحد المصارف في المحافظة.

وقال مدير الطوارئ في السليمانية سامان نادر في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "متقاعدين اثنين لقيا حتفهما جراء تدهور حالتهما الصحية لوقوفهما في طابور طويل ومزدحم أمام المصرف الزراعي في السليمانية".

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