الإفراج عن 4 ناشطين احتجوا على تكدس النفايات في كفري

شفق نيوز/ افاد مصدر امني في إدارة كرميان التابعة لإقليم كوردستان، يوم الخميس، بإطلاق سراح أربعة ناشطين نفذوا احتجاجاً على تكدس النفايات في قضاء كفري.

وقال الناطق الإعلامي لمديرية شرطة كرميان، المقدم الحقوقي علي جمال قدوري، لوكالة شفق نيوز، ان "مجموعة من الناشطين نظموا احتجاجاً على تأخر رفع النفايات في قضاء كفري وقاموا بإلقاء فضلات ونفايات في مبنى قائممقامية قضاء كفري، ما دفع القائممقام الى تقديم شكوى قضائية ضد الناشطين".

وبين ان "قوات الامن اعتقلت اربعة من الناشطين بموجب قرار قضائي، ثم أعيد اطلاق سراحهم اليوم بكفالة وفقاً للمادة 42 من قانون تحسين البيئة في إقليم كوردستان".

يشار الى ان قضاء كفري وعدداً من المدن في إدارة كرميان ومحافظة السليمانية في اقليم كوردستان، تعاني منذ أشهر من مشكلة تكدس النفايات في الشوارع والمناطق السكنية بسبب إضراب عمال النظافة عن العمل جراء تأخر صرف رواتبهم.