الإفراج عن معتقلين اثنين من قضية "بادينان" بعد انقضاء محكومية حبس لعام واحد

شفق نيوز/ قررت محكمة الجنايات في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء الإفراج عن اثنين من المتهمين المعتقلين في قضية "بادينان".

والمتهمان هما كل من "بدل برواري"، و"أوميد بروشكي" وقد قررت المحكمة الافراج عنهما بعد انقضاء أكثر من سنة واحدة على حبسهما على ذمة التحقيق والمحاكمة.

وقالت هيئة الدفاع والتي تضم مجموعة من محامين متطوعين في مؤتمر صحفي عقدوه اليوم ان محكمة جنايات اربيل اصدرت حكما بالسجن لمدة عام واحد ولكن المتهمين اصبحا في السجن لمدة سنة وثلاثة أشهر ولهذا يحق الافراج عنهم بعد احتساب مدة الاعتقال لهما.

وأرجأت محكمة أربيل، محاكمة ناشطي بادينان لعدد من المرات.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.