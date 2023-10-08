الإفراج عن عضو بمجلس محافظة السليمانية بكفالة بعد أيام على اعتقاله

شفق نيوز/ اعلن كاوا لطيف محامي عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي، يوم الأحد، إطلاق سراح موكله بكفالة ضامنة.

وقال لطيف، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "قاضي تحقيق كلار أطلق سراح كريم علي بكفالة"، مشيرا إلى أن "كريم علي موقوف منذ يوم الاثنين الماضي (25-9) وفق المادة (2) سوء استخدام أجهزة الاتصال".

واضاف ان "امر توقيفه جاء بناء على 3 شكاوى مقدمة من (وزارة المالية ومديرية منفذ برويزخان ومديرية جمارك گرميان) ، بعد ما تحدث عضو مجلس محافظة السليمانية عن ملف التهريب في منفذ برويزخان في إحدى اللقاءات التلفزيونية".

وأفاد مصدر مطلع يوم الاثنين، 25 / 9 / 2023، بتوقيف عضو في مجلس محافظة السليمانية بعد تحدثه عن التهريب في أحدى المنافذ الحدودية.

وقال المصدر، إنه بسبب تحدث عضو مجلس محافظة السليمانية كريم علي عبر إحدى القنوات الإعلامية حول عمليات التهريب في منفذ برويزخان الحدودي مع إيران، تقرر توقيفه بأمر من قاضي تحقيق كلار بعد مثوله صباح اليوم امامه بناء على شكوى مقدمة من قبل وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان.

وأضاف المصدر، أن أمر التوقيف جاء وفقا للمادة (2) من قانون العقوبات العراقي والخاصة بسوء استخدام أجهزة ووسائل التواصل.