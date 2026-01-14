الإفراج عن شاسوار عبد الواحد بكفالة مالية

شفق نيوز- السليمانية

أفاد مصدر مطلع، يوم الأربعاء، بالإفراج عن رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن “شاسوار عبد الواحد أُفرج عنه اليوم بقرار من القاضي المختص، وذلك بعد انتهاء مدة العقوبة الصادرة بحقه بالسجن لمدة خمسة أشهر".

وأضاف أن "هناك عدداً من القضايا الأخرى ما تزال عالقة بحق عبد الواحد"، مشيراً إلى أنه "سيمثل أمام المحكمة خلال الفترة المقبلة للنظر في تلك الدعاوى".

وكان مصدر أمني في السليمانية قد افاد، يوم 12 من شهر آب/أغسطس، باعتقال رئيس حراك "الجيل الجديد" ساشوار عبد الواحد من قبل قوة أمنية في المحافظة.

وقال المصدر في حينها لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية ألقت القبض على ساشوار عبد الواحد، أثناء تواجده في القرية الألمانية بمحافظة السليمانية، بناء على شكوى مقدمة ضده".