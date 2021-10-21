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الأفراج عن خمسة آخرين من معتقلين قضية "بادينان"

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-21T08:13:57+0000
الأفراج عن خمسة آخرين من معتقلين قضية "بادينان"

شفق نيوز/ قررت محكمة الجنايات في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الخميس الإفراج عن خمسة آخرين من معتقلي "بادينان" بعد انقضاء أكثر من عام كامل على مدة حبسهم.

والمعتقلون الخمسة المفرج عنهم هم كل من: سليمان كمال سليمان، وسليمان موسى أحمد، وفرست أحمد سعيد، وعامر خالد عكيدو، وجمال خليل مجيد.

وقال محامي الدفاع بشدار عبدالرحمن في مؤتمر صحفي وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه : تم الأفراج عن أحدهم ومحاكمة اربعة اخرين سنة واحدة مع احتساب مدة الموقوفية لهم ولهذا سيتم الافراج عن الجميع لانه مضى اكثر من عام على اعتقالهم.

واشار الى ان عملية الافراج تمت بعد استجابة المحكمة والقضاة في محاكمتهم وفق قانون الجنايات العراقية وليس وفق القانون المرقم 1 لسنة 2003 الصادر من برلمان كوردستان لان التهم الموجهة اليهم لاتدخل ضمن سياق هذا القانون وانما وفق قانون الجنايات العراقية الحكم فيه أخف.

وكانت المحكمة في أربيل قد أرجأت يوم الأربعاء محاكمة أربعة آخرين من معتقلي "بادينان" إلى أشعار آخر. وهم كل من: شيروان طه أمين، ومسعود علي، وكاركر عباس علي، وبنداور أيوب رشيد.

وقررت محكمة الجنايات في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء الإفراج عن اثنين من المتهمين المعتقلين في قضية "بادينان".

والمتهمان هما كل من "بدل برواري"، و"أوميد بروشكي" وقد قررت المحكمة الافراج عنهما بعد انقضاء أكثر من سنة واحدة على حبسهما على ذمة التحقيق والمحاكمة.

وأرجأت محكمة أربيل، محاكمة ناشطي بادينان لعدد من المرات.

وكان القضاء في إقليم كوردستان قد حكم بالسجن لمدة ست سنوات على خمسة أشخاص بينهم صحفيان، في شهر شباط الماضي، إثر إدانتهم بتهمة محاولة إسقاط الحكومة وزعزعة الأمن.

والمحكوم عليهم هم: الصحفيان شيروان شيرواني و كوهدار زيباري، والناشطون شفان سعيد، اياز كرم، هريوان عيسى.

وجرت إدانة المتهمين على خلفية احتجاجات دامية شهدتها محافظة السليمانية أواخر العام الماضي، إذ هاجم متظاهرون غاضبون من تأخر صرف الرواتب مقرات حكومية وحزبية وأضرموا النيران فيها واعتدوا على كوادرها ما أوقع قتلى وجرحى.

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