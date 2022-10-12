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الإعلان عن نتائج التحقيق باغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب باربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-10-12T16:57:23+0000
الإعلان عن نتائج التحقيق باغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب باربيل

شفق نيوز/ نشر مجلس أمن كوردستان، يوم الأربعاء، اعترافات لعدد من الأشخاص قال إنهم نفذوا عملية اغتيال العقيد في جهاز مكافحة الارهاب التابع للاتحاد الوطني هاوكار الجاف في أربيل. يوم الجمعة الماضي.

وذكر المجلس في مقطع فيديو، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنه ‏بعد التحقيقات تمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض على ستة أشخاص متهمين في عملية الاغتيال، وتبين أن عملية الاغتيال تمت بأمر مباشر من مدير جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية وهاب حلبجيي ومسؤول استخبارات جهاز مكافحة الإرهاب في سليمانية كارزان محمد رشيد. 

وأضاف أن ‏الخلية تتكون من 10 اشخاص في جهاز مكافحة الإرهاب في السليمانية يرأسهم ياسر فيصل حسين وخمسة أشخاص آخرين تم اعتقالهم في هذه الخلية وهم سرمد نجم الدين وأحمد فيصل حسين و علي هاشم أحمد و  رنجدر اسماعيل نجم و علي حسين شكور.

وأضافت نتائج التحقيق أن ‏المتهمين قاموا باستخدام أربع سيارات، وقاموا بمراقبة العقيد هاوكار الجاف من تاريخ 3/10 الى تاريخ 6/10 بشكل مستمر في حي سربستي بأربيل. ‏وقاموا في تاريخ 7/10 بلصق عبوات ناسفة تحت سيارة العقيد في الساعة 2:51 صباحا، ‏وفي الساعة 1:5 ظهرا قاموا بتفجير السيارة عن طريق التحكم عن بعد عندما كان العقيد عائدا إلى بيته مع عائلته، ‏وبعد تنفيذ العملية الارهابية قام أربعة من المنفذين بالخروج من مدينة أربيل والعودة إلى مدينة السليمانية

وتابع، أنه "‏بأمر من المحكمة طلبنا من السلطات الأمنية في محافظة السليمانية تسليم المتهمين الأربعة إلى القوات الأمنية في أربيل.

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