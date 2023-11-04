الإعلان عن مشروع للتوعية الصحية النفسية الخاصة بالنساء في السليمانية (صور)

شفق نيوز/ تم الإعلان مساء اليوم السبت، عن مشروع التوعية الصحية النفسية للنساء في السليمانية بحضور جمع غفير من الناشطات النسويات في َمنظمات المجتمع المدني.

وقالت الاء طالباني مديرة المشروع في تصريح لمراسل وكالة شفق نيوز؛ ان "المشرع يهدف إلى توعية النساء من مخاطر الأمراض النفسية وكيفية ومواجهتها وتجاوز ومخاطرها".

واضافت ان "قضية الصحة النفسية للمجتمع لا تتعلق بالحكومة فحسب بل هي من واجبات المجتمع والمنظمات المدنية والناشطين والقطاع الخاص"، مشيرة إلى أن "المشروع هو نوعي، وذلك لكون كل أفراد المجتمع وبالاخص النساء بحاجة للدعم النفسي والتوعية من مخاطر الضغط النفسي والأمراض النفسية التي تنتجها الأزمات والمشكلات".

وبينت طالباني ان "المشروع يهدف لمعالجة النفس البشرية كون النفس البشرية بحاجة إلى علاج كما أن الجسد بحاجة إلى علاج"، مؤكدة انهم ناقشوا واستمعوا لجميع الأطراف وذلك لتمكين المشروع من تحقيق أهدافه المرجوة.

وأوضحت مديرة المشروع؛ أن "المشروع هو بتمويل من القطاع الخاص وسيكون مساعد للحكومة في تقديم الخدمات للمجتمع"، مشيرة إلى أن "النساء أكثر عرضة للأمراض النفسية كون بعضهن امهات لاطفال مرضى أو هن مصابات بأمراض خطيرة كالسرطان وكذلك يقع على عاتقهن مخلفات الإدمان على المخدرات في المجتمع".