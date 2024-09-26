الإعلان عن قرب افتتاح سوق حديث للحيوانات في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن قائممقام السليمانية، آوات محمد، يوم الخميس، قرب افتتاح سوق حديث للحيوانات، يتماشى مع المعايير البيئية والصحية، ويهدف إلى حماية صحة البائعين والمواطنين على حد سواء.

جاء ذلك خلال بيان صدر عن قائمقامية السليمانية اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، عقب زيارة ميدانية أجراها آوات محمد، لسوق الحيوانات الحالي في المدينة، وأجرى محادثات مع البائعين حول المراحل النهائية لنقل أعمالهم إلى السوق الجديد.

وأكد قائممقام السليمانية، تلبية معظم مطالب البائعين، مشيرًا إلى أنهم بذلوا جهودًا كبيرة في هذا الصدد، وأن العمل ما يزال مستمرًا لحل الأمور المتبقية المتعلقة بأسعار الأراضي المخصصة لهم.

وبين محمد، أن ارتفاع أعداد الحيوانات في السليمانية، والالتزام بتوجيهات الصحة البيئية والبيطرية، جعل نقل سوق الحيوانات ضرورة ملحة، مضيفاً أن المشروع يصب في مصلحة جميع الأطراف المعنية، ويهدف إلى إنشاء سوق حديث يحمي صحة البائعين والمواطنين، ومن المقرر افتتاحه في المستقبل القريب.

في ختام زيارته، أجرى قائممقام السليمانية محادثات مع الشركة المسؤولة عن تنفيذ المشروع، لمناقشة تسهيل عملية انتقال البائعين إلى السوق الجديد وضمان تنفيذ المعايير الصحية والبيئية ضمن المشروع.

ويعتبر سوق الحيوانات الحالي في السليمانية، من أهم المراكز التي تزود المدينة والمناطق المجاورة بالماشية والطيور، لكن تزايد أعداد الحيوانات وحركة البيع والشراء، جعلت من الضروري تطوير سوق حديث يلبي احتياجات المواطنين ويتماشى مع المعايير الصحية.