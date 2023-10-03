الإعلان عن حزب جديد في السليمانية

شفق نيوز/ أعلن "جناح" كامل حاج علي، يوم الثلاثاء، انفصاله التام عن الحركة الإسلامية وتشكيل حزب جديد، وذلك بسبب "استمرار المشاكل" مع "جناح" عرفان علي عبد العزيز.

وقال المتحدث باسم جناح الحركة الجديدة محمد بازياني في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، "لم نتمكن من التوصل لاتفاق مع الجناح الآخر، ولذلك قررنا عدم المشاركة في المؤتمر".

وأضاف محمد بازياني إنه "من اليوم فصاعدا لن تكون لنا أي علاقة بالحركة الإسلامية وسنعلن عن حزب جديد يسمى "حركة العلاقات الإسلامية".

وبين انه "ستستكمل قريبا الإجراءات القانونية لتشكيل الحزب وتقديمه إلى المفوضية المستقلة للانتخابات العراقية وإعلان الحركة في كرنفال كبير".

وتعقد الحركة الإسلامية الكوردستانية اليوم الثلاثاء مؤتمرا استثنائيا، وسط مقاطعة جناح كامل حاج علي المؤتمر .

من جهته، قال عبد الله ورتي، المتحدث باسم الحركة الإسلامية (جناح عرفان عبد العزيز)، خلال مؤتمر صحفي حضرته شفق نيوز إن الجولة الثانية من المؤتمر التأسيسي للحركة الإسلامية ستعقد اليوم، بإشراف المفوضية العليا للانتخابات العراقية، وستقوم بتنفيذ أعمال هذا المؤتمر مباشرة .

وأوضح أنه "في 30 أيلول الماضي، كان من المفترض أن يحضر المؤتمر 1170 شخصا لأن النصاب القانوني لم يكتمل، ولكن كان 1070 شخصا حاضرين، لذلك تم تأجيل المؤتمر إلى اليوم" .

وبين أن "المؤتمر اليوم يمر بمرحلة صعبة في تاريخ الحركة الإسلامية وسوف نخرج بانتصار عظيم لقد عقدنا مؤتمرنا الثاني عشر قبل عام، ولكن لأننا طلبنا الإذن من مفوضية الانتخابات العراقية ويجب أن يكون هناك مؤتمر، فهذا هو المؤتمر الأول الذي تأذن به بغداد، وهو أيضا المؤتمر الثالث عشر للحركة الإسلامية.

واشار ان "الذين يشاركون في هذا المؤتمر يجب أن تكون أسماؤهم من بين 2000 شخص أرسلت أسماؤهم إلى مفوضية الانتخابات العراقية مسجلين لدى المفوضية ونفسها"، مضيفا أن "كل من أراد الانضمام إلى المجلس القيادي عليه التسجيل والآن أسماء الأعضاء موجودة في القائمة."