الإعلان عن جوائز "روانكَه" في حفل خاص بأربيل

شفق نيوز/ أقيم في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة حفل توزيع جوائز روانگه للمبدعين.

وجوائز "روانكَه" Rwanga (وتعني الرؤية باللغة الكوردية)، مبادرة سنوية تحتفي بالمهارات الشبابية في ميادين متنوعة، تتراوح من ريادة الأعمال والتكنولوجيا إلى الفنون المرئية والأدب، حيث يقدم الشباب مشروعاتهم للجان مختصة في كل مجال وبعد عملية فحص وتدقيق يتم اختيار أفضل ثلاثة مشروعات وفق معايير يضعها الحكام المختصون، يتم الإعلان عن الفائزين من خلال تنظيم احتفالية.

وبدأ مشروع جوائز روانگە رسمياً في عام 2014 ومنذ ذلك الحين كانت مراسم الختام تُنظم في مدن مختلفة مثل أربيل، السليمانية، ودهوك، وفي عام 2021، تم توسيع مشروع جوائز روانگە ليشمل كل أنحاء العراق، وأقيمت المراسم النهائية في المسرح الوطني في العاصمة بغداد.

واختيرت أربيل عاصمة إقليم كوردستان، لاحتضان حفل جوائز العام الجاري، في قاعة سعد عبدالله بحضور العديد من كبار الشخصيات والضيوف، من بينهم رئيس مؤسسة روانگه ادريس نيجيرفان بارزاني، ومبعوثة الأمم المتحدة جينيس بلاسخارت، وشخصيات فنية وسياسية.

تم الاعلان عن المشروع مسبقا في تأريخ 2022/3/7، وكان لدى الشباب 140 يومًا لتقديم أعمالهم. في نهاية الموعد النهائي للتقديمات، تم تقديم 863 منتجاً من قِبل (566 ذكراً و297 انثى) في المجالات العشرة من جميع انحاء العراق.

وبخصوص مجال القصة القصيرة جاءت النتائج كالتالي:

المركز الاول: نازیلا پێشڕەو حسين

المركز الثاني: بینایی عزالدين علي

المركز الثالث: رەیان رمزي أدم

القصة القصيرة (اللغة العربية)

المركز الاول: أسماء مهدي راضي

المركز الثاني: دلال بشار عبدالله

المركز الثالث: علي أكبر جواد شهيب

فئة البرمجة

المركز الاول: عبد الهادي عباس عبدالله

المركز الثاني: امين سيروان صابر

المركز الثالث: هسار شوان عبدالله

فئة الرسم

المركز الاول: محمد مخلف عبدالرزاق

المركز الثاني: کمند کامەران محمود

المركز الثالث: أمير داود محمدعلي

فئة الشِعر(اللغة الكوردية)

المركز الاول: خەڵات زرار كاظم

المركز الثاني: رۆژ مصطفى عبدالله

المركز الثالث: علي حسن فارس

فئة الشِعر(اللغة العربية)

المركز الاول: جواد محمد علي

المركز الثاني: حسين علي صاحب

المركز الثالث: سيدو أحمد حسو

فئة ريادة الأعمال

المركز الاول: بختیار عزیز حمە نجم

المركز الثاني: أحمد ئاریان صديق

المركز الثالث: سیپل کمال عبدالعزيز

العزف المنفرد

المركز الاول: بلند مهدي عبداللە

المركز الثاني: پری چالاک صديق

المركز الثالث: عمر محمود حبيب

فئة الابتکار العلمي

المركز الاول: کاردین کاروان علي

المركز الثاني: نینار ئاراز لطيف

المركز الثالث: علي سامي سيده

فئة التصوير الفوتوغرافي

المركز الاول: مقتدى كاظم ثبات

المركز الثاني: علي قاسم صيهود

المركز الثالث: محمد عودة جاسم

فئة فن إعادة التدوير

المركز الاول: علي جمال كاظم

المركز الثاني: دلشاد شيمال محمد

المركز الثالث: سدرة محمد رافع

فئة الافلام القصير

المركز الاول: شهد فريدون محمد

المركز الثاني: سرهات نریمان خمو

المركز الثالث: ريزدار کریم حمدامين

تتمة..