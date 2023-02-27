الإعلان عن تأسيس نادي التربية الرياضي في اربيل.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية في اقليم كوردستان، يوم الاثنين، تأسيس نادي التربية الرياضي في مدينة اربيل.

وقال وزير تربية الاقليم الان حمه سعيد في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "هذا النادي الرياضي سيكون بدعم من قبل وزارة التربية في الإقليم وذلك بهدف الاهتمام أكثر بالمجال الرياضي في قطاع التربية الذي يضم أكبر نسبة من الطلاب".

واضاف ان "وزارة التربية لديها خطة استراتيجية لدعم الرياضة في اقليم كوردستان".

وتضمن المؤتمر أيضا التعريف بالكادر الإداري للنادي الرياضي الجديد حيث سيتم البدء بإقامة البطولات والنشاطات الرياضية الخاصة بالنادي.