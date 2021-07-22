الإعلان عن "توأمة" بين أربيل وباريس

شفق نيوز / أعلن محافظ أربيل عاصمة إقليم كوردستان، أوميد خوشناو، يوم الخميس، الاتفاق مع الجانب الفرنسي على التوأمة بين أربيل وباريس.

جاء ذلك خلال مشاركة خوشناو، في المؤتمر الدولي للمحافظين ورؤساء بلديات فرنكفوني، بحضور 300 رئيس بلدية ومحافظ، المنعقد حالياً في دولة روندا بأفريقيا.

وكتب خوشناو، في تدوينة له على فيسبوك، "اجتمعنا على هامش المؤتمر مع آن هيدالكو رئيسة بلدية باريس، واتفقنا على التوأمة بين أربيل وباريس"، مشيراً إلى أنه وجه دعوة رسمية لها لزيارة أربيل.

ونقل محافظ أربيل، عن رئيسة بلدية باريس قولها إن "فرنسا تنظر بعين الاحترام على دور البيشمركة في هزيمة داعش وستبقى مساندة لإقليم كوردستان".