الإعلان عن تعديل المخطط الرئيسي لمدينة اربيل

شفق نيوز/اعلنت وزارة البلديات والسياحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن إجراء تعديلات على المخطط الرئيسي ((master plan للمدينة نظرًا للتوسع السريع فيها والاطلاع الدوائر فيها.

وقال وزير البلديات والسياحة ساسان عوني اثناء حفل الإعلان عن الخطة “إن هذه الخطوة لأربيل عاصمة كوردستان هي فكرة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، من اجل التمكن من توفير الاسس الرئيسة لتوسيع مدينة اربيل.

واضاف عوني أنه بالتنسيق بين جميع دوائر اربيل والمحافظة ووزارة البلديات مع وكالة جايكا اليابانية تم في البداية الشروع في تعديل المخطط الرئيس لأربيل في 2012 لغاية 2030 ، اما الان فان الخطة وضعت لغاية 2050 ويجري حاليا العمل عليها.

من جهته؛ أكد محافظ اربيل اميد خوشناو ان هذا التعديل له اهمية بالغة لتوضيح الامور امام جميع الدوائر وخصوصا لمدينة مثل اربيل التي تنمو بسرعة كبيرة.