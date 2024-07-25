الإعلان عن "تحالف إقليم كوردستان" في السليمانية

شفق نيوز/ أُعلن في السليمانية، اليوم الخميس، عن قائمة "تحالف إقليم كوردستان"، والمكون من ثلاثة أحزاب كوردية، لخوض انتخابات برلمان الإقليم المقررة في تشرين الأول المقبل.

وقال عضو المكتب السياسي لحزب كادحي كوردستان بلين عبد الله خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، بالسليمانية وحضرته وكالة شفق نيوز، أن التحالف يضم كل من حزب كادحي كوردستان والحزب الشيوعي الكوردستاني والحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني، إضافة إلى شخصيات مستقلة وكيانات أخرى.

وأضاف أنه خلال فترة اسبوع سيتم الإعلان عن برنامج التحاليل الأدوار والمسؤوليات في هذا التحالف.

ودعا عبدالله، المواطنين في الاقليم للمشاركة في الانتخابات المقبلة وضمان حقوقهم الدستورية، مؤكدا في ذات الوقت على المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق ضرورة العمل بحيادية واستقلالية تامة في التعامل مع نتائج الانتخابات.