الإعلان الأولي في بغداد.. تعرف على توزيع مقاعد برلمان كوردستان الجديد

شفق نيوز/ أعلنت المتحدثة باسم مفوضية الانتخابات في العراق، عن عقد مؤتمر صحفي، مساء اليوم الاثنين، للإعلان عن النتائج الأولية لانتخابات برلمان كوردستان.

وأبلغت جمانة الغلاي، وكالة شفق نيوز، إن المؤتمر سيعقد في العاصمة بغداد، وذلك في الساعة الخامسة عصرًا.

في السياق ، أبلغ مصدر مطلع، وكالة شفق نيوز، بآخر إحصائيات النتائج المتوقعة بعد الفرز الأولي.

وبين، أن النتائج الاولية تشير إلى حصول الحزب الديمقراطي على 40 مقعدًا، والاتحاد الوطني على 23 مقعدًا، وحركة الجيل الجديد على 16 مقعدًا، والاتحاد الإسلامي على 7 مقاعد، وجماعة العدل على 3 مقاعد، وجبهة الشعب على مقعدين اثنين، وحركة التغيير مقعد واحد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه النتائج هي أولية وقد تتغير مع استمرار عملية الفرز.

ومساء أمس الأحد، تحصلت وكالة شفق نيوز على نتائج الفرز الأولي لانتخابات برلمان كوردستان، حيث أظهرت التوقعات أن الحزب الديمقراطي سيفوز بأكثر من 40 مقعدًا من أصل 100، بينما سيحصل الاتحاد الوطني على أكثر من 20 مقعدًا والجيل الجديد على نحو 17 مقعدًا.

وفي أربيل، حصل الحزب الديمقراطي على أكثر من 253000 صوت، مع منافسة شديدة بين الاتحاد الوطني وحركة الجيل الجديد، حيث حصل كل منهما على نحو 80 ألف صوت.

وفي دهوك، تصدر الحزب الديمقراطي أيضًا بـ270000 صوت، بينما تنافس الجيل الجديد والاتحاد الإسلامي على المركز الثاني بحوالي 30 ألف صوت لكل منهما.

أما في السليمانية، فقد حصل الاتحاد الوطني على نحو 190000 صوت، والجيل الجديد على أكثر من 110000، بينما حصل الحزب الديمقراطي على أكثر من 45000 صوت.

وفي حلبجة، حصل الاتحاد الوطني على أكثر من 9000 صوت، والاتحاد الإسلامي على أكثر من 6000 صوت، والحزب الديمقراطي على أكثر من 4000 صوت.