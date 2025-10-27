الإعدام لقاتل "رزكار أحمد حسن" في السليمانية

شفق نيوز- السليمانية

أصدرت محكمة جنايات السليمانية الثالثة، يوم الاثنين، حكماً بإعدام المدانين بقتل رزكار أحمد حسن، أحد منتسبي مديرية مكافحة الجريمة في المحافظة.

وتعود تفاصيل الحادثة إلى ليلة 21 كانون الثاني/ يناير 2024، حين خرجت مفرزة تابعة لقسم مكافحة الجريمة في السليمانية لتنفيذ أمر قضائي بإلقاء القبض على المتهم (ر.ح.ق)، المطلوب للقضاء، إلا أن القوة واجهت مقاومة عنيفة، حيث أقدم متهم آخر يُدعى (ژ.س.ح) على إطلاق النار باتجاه عناصر القوة، ما أسفر عن مقتل المنتسب رزكار أحمد حسن وإصابة ضابط آخر بجروح.

وبحسب بيان لمديرية شرطة السليمانية، ورد لوكالة شفق نيوز، بعد الحادثة، تمكن المتهم (ژ.س.ح) من الفرار، قبل أن تتمكن الأجهزة الأمنية من اعتقاله خلال فترة وجيزة، ليُحال مع المتهم الآخر إلى القضاء، الذي أصدر اليوم حكم الإعدام شنقاً حتى الموت بحقهما.

ورزكار أحمد حسن خليفة زنگنة من مواليد عام 1980 في قرية بنه‌كه التابعة لناحية قادر كرم في منطقة زنگنة كرميان، وينتمي إلى عائلة معروفة بنضالها الوطني، إذ يُعد الشهيد الحادي عشر من أسرته، والتحق بصفوف قوات البيشمركة في سن السادسة عشرة عام 1996 أثناء نزوح عائلته إلى ناحية تەينال في منطقة بازيا‌ن، وشارك في مراحل مختلفة من نضال الكورد من أجل الحرية، وكان له دور بارز خلال عملية تحرير كركوك والدفاع عن مكتسبات إقليم كوردستان.

ووفق البيان، فبعد سنوات من الخدمة في قوات الدفاع والإنقاذ، نُقل رزكار إلى مديرية مكافحة الجريمة في السليمانية، حيث خدم لمدة 11 عاماً قبل وفاته في 2021 أثناء أداء واجبه.