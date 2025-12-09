الإعدام والمؤبد مرتين لطبيب ارتكب مجزرة بحق زوجته وأُسرتها في أربيل

شفق نيوز - أربيل

أصدرت محكمة جنايات أربيل، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالإعدام والسجن المؤبد بحق طبيب أُدين بقتل زوجته وثلاثة من أفراد أسرتها في مدينة أربيل عاصمة اقليم كوردستان، وذلك بعد مضي حوالي 9 أشهر على وقوع الجريمة.

وحكمت المحكمة على الدكتور سيروان محمود بالاعدام شنقا حتى الموت و بالسجن 40 سنة لقتله زوجته وشقيقتها ووالديهما (الأم والأب).

وحكمت جنايات أربيل بالاعدام بحق المدان لقتله والدي زوجته، و بالسجن المؤبد مرتين لقتله زوجته وشقيقتها.

وكان الدكتور سيروان قد اقتحم في 13 آذار/مارس الماضي منزل اسرة زوجته في حي "فرمانبران" بمدينة اربيل، وقتل اربعة من افرادها رميا بالرصاص من سلاح شخصي كان يحمله.

وفي حينها قال مراسل وكالة شفق نيوز، ان الطبيب هاجم منزل حماه في حي "فرمانبران" بمدينة أربيل، ما أدى إلى مقتل أشخاص من عائلة واحدة، بينهم زوجته التي كانت تعمل طبيبة أيضاً، بسبب خلاف اجتماعي ناجم عن زواج القاتل سرّاً للمرة الثانية.