الإطاحة بعصابة نصب واحتيال عبر "تيك توك" في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية شرطة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، عن الإطاحة بعصابة تمارس النصب والاحتيال على المواطنين عبر حساب وهمي في موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" وقبضت مبالغ مالية كبيرة عبر حساب مصرفي "FIB".

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنها تمكنت من اعتقال عصابة تضم عدداً من الأفراد قاموا بالتحايل على العديد من المواطنين عن طريق فتح مكتب لإصدار تأشيرات الدخول "فيزا" ورحلات سياحية وهمية عن طريق فتح حساب وهمي في موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" باسماء "سوناس ترافل"، و"اترس ترافل" في مدينة دهوك، على أساس استحصال "فيزات" إلى الدول الخارجية لعدد من المواطنين.

وأوضح البيان أنه بعد أن قام العديد من المواطنين بالاتصال بهذه العصابة والتقوا بهم عدة مرات وتعاملوا معهم أخذوا منهم وثائقهم الرسمية ومن ثم طلبوا منهم إيداع أموالهم في حساب مصرفي في "FIB" وبعدها كانوا يصفرون عن طريق تحويلها إلى حسابهم وأخيراً يغلقون هواتفهم وكرروا هذه العملية مع الكثير من الأشخاص.

وأضاف البيان أن المتهمين هم من قاطني مدينة دهوك وتم إلقاء القبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة دهوك.

وشدد بيان شرطة محافظة أربيل على أن بإمكان الأشخاص الذين تم التحايل عليهم أن يسجلوا شكاوى من أجل استرداد حقوقهم.

وطالب البيان المواطنين أن يكونوا أكثر وعياً وأن يتأكدوا من حقيقة وصحة المكاتب قبلالتعاملمعها.