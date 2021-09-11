سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الإطاحة بعصابة تسرق خطوط نقل الطاقة الكهربائية في السليمانية

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-11T10:33:00+0000
الإطاحة بعصابة تسرق خطوط نقل الطاقة الكهربائية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محلية في السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، القاء القبض على مجموعة تقوم بسرقة أسلاك وأعمدة نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وقالت إدارة قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، ببيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الأسلاك وأعمدة الكهرباء في حدود قضاء جمجمال".

ويوم أمس الجمعة، حذرت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية من خطر انهيار شبكة الكهرباء الوطنية بالمحافظة وبإدارة منطقة كرميان جراء قيام عصابة بسرقة معدات وقابولات أبراج نقل الطاقة.

وقال مدير عام كهرباء السليمانية المهندس، سالار حسام الدين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من ضعاف النفوس يقومون ومنذ فترة في منطقة سنكاو بسرقة معدات وقابولات أبراج النقل المجهزة للطاقة للسليمانية وكرميان".

وبين أنهم "تسببوا بأضرار مادية تُقدر بـ200 مليون دينار عراقي وهناك مخاوف من سقوط الخطوط الناقلة، وانعدام تجهيز الطاقة في السليمانية وكرميان".

وطالب المسؤول الحكومي الجهات المعنية بأن تقوم بعمل جاد للقضاء على هذه الظاهرة، ومعاقبة المجرمين، واصفا ما يحدث بأنه "جريمة" بحق السليمانية وكرميان.

related

اتلاف كمية كبيرة من البيض الفاسد في السليمانية

Date: 2019-07-10 22:51:09
اتلاف كمية كبيرة من البيض الفاسد في السليمانية

هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية

Date: 2021-04-09 20:01:16
هزتان أرضيتان تضربان محافظة السليمانية

السليمانية.. اعتماد الآلية الإلكترونية في تجديد الرخص الاستثمارية

Date: 2021-09-08 11:53:14
السليمانية.. اعتماد الآلية الإلكترونية في تجديد الرخص الاستثمارية

نقص الكوادر الصحية تجعل السليمانية الأكثر وفيات بفيروس كورونا

Date: 2020-10-29 09:12:33
نقص الكوادر الصحية تجعل السليمانية الأكثر وفيات بفيروس كورونا

محافظة في اقليم كوردستان تشرع بتقاضي اجور مالية مقابل رفع النفايات

Date: 2019-11-04 11:26:28
محافظة في اقليم كوردستان تشرع بتقاضي اجور مالية مقابل رفع النفايات

مصرع شخص واصابة 9 اخرين بحادثين في اربيل والسليمانية

Date: 2019-10-19 16:51:49
مصرع شخص واصابة 9 اخرين بحادثين في اربيل والسليمانية

احتجاجات السليمانية.. علي بابير يحذر المتظاهرين من "الأيادي القذرة"

Date: 2020-12-10 16:28:47
احتجاجات السليمانية.. علي بابير يحذر المتظاهرين من "الأيادي القذرة"

المحاضرون في إقليم كوردستان يلوحون بالتصعيد

Date: 2021-05-23 08:47:13
المحاضرون في إقليم كوردستان يلوحون بالتصعيد