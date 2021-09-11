الإطاحة بعصابة تسرق خطوط نقل الطاقة الكهربائية في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة محلية في السليمانية باقليم كوردستان، يوم السبت، القاء القبض على مجموعة تقوم بسرقة أسلاك وأعمدة نقل الطاقة الكهربائية في المحافظة.

وقالت إدارة قضاء جمجمال في محافظة السليمانية، ببيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، انه "تم إلقاء القبض على ثلاثة متهمين بسرقة الأسلاك وأعمدة الكهرباء في حدود قضاء جمجمال".

ويوم أمس الجمعة، حذرت المديرية العامة للكهرباء في السليمانية من خطر انهيار شبكة الكهرباء الوطنية بالمحافظة وبإدارة منطقة كرميان جراء قيام عصابة بسرقة معدات وقابولات أبراج نقل الطاقة.

وقال مدير عام كهرباء السليمانية المهندس، سالار حسام الدين، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجموعة من ضعاف النفوس يقومون ومنذ فترة في منطقة سنكاو بسرقة معدات وقابولات أبراج النقل المجهزة للطاقة للسليمانية وكرميان".

وبين أنهم "تسببوا بأضرار مادية تُقدر بـ200 مليون دينار عراقي وهناك مخاوف من سقوط الخطوط الناقلة، وانعدام تجهيز الطاقة في السليمانية وكرميان".

وطالب المسؤول الحكومي الجهات المعنية بأن تقوم بعمل جاد للقضاء على هذه الظاهرة، ومعاقبة المجرمين، واصفا ما يحدث بأنه "جريمة" بحق السليمانية وكرميان.