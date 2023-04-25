الإطاحة بعصابة تسببت بمقتل طفل خلال مواجهات مسلحة مع القوات الأمنية وسط أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن "الآسايش" في محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تفكيك عصابة اشتبكت مع القوات الأمنية مما أسفر عن مقتل طفل.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إن فرقها تمكنت من اعتقال العصابة التي واجهت القوات الأمنية بإطلاق النار في حي "سيتاقان" ونتج عنه مقتل طفل بعمر 8 سنوات.

ووفقا للبيان فقد تم فتح ملف للتحقيق ضد جميع المعتقلين، وسيتم تقديمهم إلى المحكمة.

وكان مصدر محلي قد أفاد مساء أمس الاثنين، بمقتل طفل في مواجهات مسلحة بين القوات الامنية و متهمَين اثنين باربيل.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ ان "الحادثة وقعت في منطقة (سيتاقان) وسط مدينة اربيل حيث تسبب تبادل اطلاق النار بين قوة امنية و متهَمين الى مقتل طفل على الفور"، مشيرا إلى أن "سبب الاشتباكات يعود الى ان المتهمين كان بحوزتهما مواد مخدرة وحاولت القوة الامنية القاء القبض عليهما".

واضاف ان "الطفل يُدعى (أنس سالار) ويبلغ من العمر سبعة اعوام وقد اصيب بطلقة في صدره وتوفي على اثرها فورا".