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الإطاحة بشخص بحوزته كيلوغرام واحد من المخدرات في معبر لإقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-26T07:37:50+0000
الإطاحة بشخص بحوزته كيلوغرام واحد من المخدرات في معبر لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ ألقت قوات الأمن الآسايش في معبر "باشماخ" الحدودي الدولي في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، القبض على شخص بحوزته كيلوغرام واحد من المخدرات اثناء محاولته دخول إلى الإقليم من دولة مجاورة.

وقالت إدارة المعبر في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "في الساعة (6:45) من صباح اليوم ألقت معاونية آسايش (باشماخ) القبض على مواطن يُدعى ( م ـ ع ـ ح) مواليد العام 1970 من إقليم كوردستان لدى عودته إلى الإقليم من المعبر المذكور".

وأضاف البيان أنه "بعد إخضاعه للتفتيش تبين أن هذا الشخص يحمل (1000) غرام من المواد المخدرة نوع "تلياك" كان قد أخفاها تحت ملابسه"، مشيرا إلى أنه "بعد فتح ملف تحقيق له تمت إحالته إلى القضاء لينال جزاءه العادل".

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