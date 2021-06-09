"الإصلاح الحكومي" على طاولة اجتماع مسرور بارزاني ورئيس وزراء إقليم فلاندرز البلجيكي

شفق نيوز/ بحث رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء مع رئيس وزراء اقليم فلاندرز البلجيكي یان يامبون، جملة من الملفات.

وجرى في الاجتماع، الذي عُقد في بروكسل، بحسب بيان ورد لوكالة شفق نيوز، بحث سبل تعزيز العلاقات بين إقليم كوردستان وفلاندرز في جميع المجالات. وأعرب رئيس وزراء اقليم فلاندرز عن سعادته بزيارة وفد حكومة إقليم كوردستان، مشيراً إلى أنهم فخورون بعلاقاتهم مع إقليم كوردستان، وأبدى الاستعداد الكامل للتعاون مع حكومة إقليم كوردستان.

وسلط رئيس حكومة إقليم كوردستان الضوء على أجندة الإصلاح الحكومي، ولا سيما في مجال تنويع مصادر الدخل والتنمية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين المحليين والأجانب، والاستفادة من الخبرات الناجحة للدول الأوروبية في تعزيز البنية التحتية الاقتصادية لإقليم كوردستان.

وبحث الاجتماع كذلك العلاقات بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، وأهمية مواصلة إسناد البيشمركة ودعمها للتصدي لإرهابيي داعش فضلاً عن قضايا مشتركة أخرى.