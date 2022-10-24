الأشجار تغطي 40 دونماً من جبل گويژه في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قائممقام السليمانية، يوم الاثنين، عن تهيئة مساحة كبيرة في جبل گويژه للبدء بزراعتها بالأشجار.

وقال قائممقام السليمانية ئاوات محمد، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "تمت زراعة قرابة 2000 دونم بالأشجار في جبل گويژه وهناك مساحات أخرى بحاجة إلى الزراعة وقد تم تحديد مساحة 40 دونماً للبدء بزراعتها بالتنسيق والتعاون مع منظمتي CECVI وCDO".

واضاف ان "منظمات المجتمع المدني إلى جانب القطاعين العام والخاص لعبوا دوراً هاماً في تحسين بيئة جبل گويژه وعملت لهذا الغرض و خدماتهم كانت واضحة".

وبين محمد أن "تخضير جبل گويژه واجب وطني وإحساس بالمسؤولية واهتماماً عاماً بالبيئة".