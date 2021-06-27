الأسماك في كرميان تدخل مرحلة الخطر

شفق نيوز/ اكد مسؤولون في وحدة كرميان اليوم الأحد، عدم تأثر مشاريع تربية الاسماك بالازمة المائية فيما حذروا من دخولها مرحلة الخطر خلال الفترات القادمة.

وقال معاون مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز؛ ان مشاريع تربية الاسماك في الاحواض لم تتأثر حتى الآن بالازمة المائية والجفاف بعد تأمين المياه لتلك المشاريع حفاظا على الثروة السمكية.

وأكد شمس الله؛ "منع تربية الاسماك او انشاء المشاريع الحوضية خلال الفترات القادمة لعدم ضمان الموقف المائي و الاطلاقات المائية من سد دربندخان"، مشيرا الى ان "مشاريع تربية الأسماك دخلت مرحلة الخطر خلال الأشهر القادمة مع تناقص الإيرادات المائية".

وأضاف "وجهنا باختزال وتقليل المشاريع باقصى حد ممكن لتفادي أي خسائر تلحق بالمربين جراء نقص المياه".

بدورها؛ اكدت مديرة زراعة كرميان شادية حسين عباس؛ تأمين المياه لمشاريع تربية الاسماك في الاحواض السطحية، مشيرة إلى أن المشاريع منتظمة الإنتاج دون اي مشاكل او اي امراض تذكر.

ولفتت عباس في حديثها لوكالة شفق نيوز؛ الى ارتفاع اسعار الاسماك خلال الموسم الحالي بسبب تسويقها للمحافظات الجنوبية والأمراض التي أصابت مشاريع الثروة السمكية في عدة محافظات.

وبينت مديرة زراعة كرميان؛ أن "ازمة الجفاف ونقص المياه لم تؤثر على مشاريع تربية الأسماك حتى الآن في عموم مناطق كرميان".