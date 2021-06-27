سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الأسماك في كرميان تدخل مرحلة الخطر

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-06-27T07:59:03+0000
الأسماك في كرميان تدخل مرحلة الخطر

شفق نيوز/ اكد مسؤولون في وحدة كرميان اليوم الأحد، عدم تأثر مشاريع تربية الاسماك بالازمة المائية فيما حذروا من دخولها مرحلة الخطر خلال الفترات القادمة.

وقال معاون مدير الموارد المائية في كرميان مؤيد احمد شمس الله لوكالة شفق نيوز؛ ان مشاريع تربية الاسماك في الاحواض لم تتأثر حتى الآن بالازمة المائية والجفاف بعد تأمين المياه لتلك المشاريع حفاظا على الثروة السمكية.

وأكد شمس الله؛ "منع تربية الاسماك او انشاء المشاريع الحوضية خلال الفترات القادمة لعدم ضمان الموقف المائي و الاطلاقات المائية من سد دربندخان"، مشيرا الى ان "مشاريع تربية الأسماك دخلت مرحلة الخطر خلال الأشهر القادمة مع تناقص الإيرادات المائية".

وأضاف "وجهنا باختزال وتقليل المشاريع باقصى حد ممكن لتفادي أي خسائر تلحق بالمربين جراء نقص المياه".

بدورها؛ اكدت مديرة زراعة كرميان شادية حسين عباس؛ تأمين المياه لمشاريع تربية الاسماك في الاحواض السطحية، مشيرة إلى أن المشاريع منتظمة الإنتاج دون اي مشاكل او اي امراض تذكر.

ولفتت عباس في حديثها لوكالة شفق نيوز؛ الى ارتفاع اسعار الاسماك خلال الموسم الحالي بسبب تسويقها للمحافظات الجنوبية والأمراض التي أصابت مشاريع الثروة السمكية في عدة محافظات.

وبينت مديرة زراعة كرميان؛ أن "ازمة الجفاف ونقص المياه لم تؤثر على مشاريع تربية الأسماك حتى الآن في عموم مناطق كرميان".

related

بعد السليمانية .. اصحاب محال في منطقة بإقليم كوردستان يتظاهرون (صور)

Date: 2020-04-16 12:36:38
بعد السليمانية .. اصحاب محال في منطقة بإقليم كوردستان يتظاهرون (صور)

مشاكل عائلية تودي بحياة منتسب في البيشمركة

Date: 2020-08-03 08:07:22
مشاكل عائلية تودي بحياة منتسب في البيشمركة

كرميان.. حملة لسرقة دراجات خطباء المساجد

Date: 2019-07-02 08:40:03
كرميان.. حملة لسرقة دراجات خطباء المساجد

إطلاق نار يستهدف سيطرة أمنية ومنزل مسؤول محلي بكوردستان

Date: 2020-12-11 07:30:40
إطلاق نار يستهدف سيطرة أمنية ومنزل مسؤول محلي بكوردستان

مصرع شخص بانفجار بمنطقة في الاقليم والعثور على جثة طفل في كركوك

Date: 2019-11-16 14:56:04
مصرع شخص بانفجار بمنطقة في الاقليم والعثور على جثة طفل في كركوك

تسجيل إصابات بكورونا بين صفوف مصلين وإغلاق مساجد في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2021-04-20 09:51:26
تسجيل إصابات بكورونا بين صفوف مصلين وإغلاق مساجد في منطقة بإقليم كوردستان

تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

Date: 2020-06-03 19:08:12
تسجيل اصابتين جديدتين بكورونا في منطقة بإقليم كوردستان

بشروط مشددة.. السماح بإقامة صلاة الجمعة في كرميان

Date: 2020-08-06 16:14:15
بشروط مشددة.. السماح بإقامة صلاة الجمعة في كرميان