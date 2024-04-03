الإسلامي الكوردستاني يرجح صدور قرارات من الاتحادية "غير متوقعة" ويعارض تأجيل الانتخابات

شفق نيوز/ توقع الاتحاد الإسلامي الكوردستاني، يوم الأربعاء، صدور قرارات جديدة من المحكمة الاتحادية العليا "غير متوقعة"، وفيما عدّ أن تأجيل انتخابات برلمان الإقليم سيضر شعب كوردستان، أشار إلى أنه ليس مع ذلك الخيار.

وقال القيادي في الاتحاد الإسلامي الكردستاني عثمان كارواني خلال مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز، إن "تأجيل الانتخابات يعني أن الإقليم يجب أن ينتظر قراراً اخر من المحكمة الاتحادية العليا وينتظر تدخلات خارجية أخرى من الدول ويفقد كل الدعم الدولي له".

وأضاف أنه "من المتوقع أن تصدر قرارات أخرى من المحكمة الاتحادية العراقية، تكون غير متوقعة كما كان البعض لا يتوقع ما اصدرته من قرارات سابقة، وهذا يتطلب من الإقليم تحصين مؤسساته التشريعية والحكومية"، مشددا على ضرورة "الاتحاد بين الأطراف وتوحيد البيت الكوردي لمواجهة الظرف الحالي".

وأوضح أن "الاتحاد الاسلامي الكوردستاني لم يكن مع تأجيل الانتخابات وهو الآن مع اجرائها في موعدها المحدد كون تأجيلها سيعود بالضرر على شعب اقليم كوردستان اذا لم يكن هناك تفاهما حول ذلك"، مشيراً إلى أنه "في حال عدم إجراء الانتخابات فإن الأزمات ستكون باتجاه أصعب".

ويأتي هذا الموقف، بعد تأكيد المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني أمس الثلاثاء، ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية في وقتها المحدد من قبل رئاسة إقليم كوردستان في العاشر من شهر حزيران المقبل.

واليوم الأربعاء، أكد مسؤول الفرع الرابع للحزب الديمقراطي الكوردستاني آري هارسين، أن الانتخابات سوف لن تجرى بدون الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مستدركا أن "المحكمة الاتحادية هي محكمة فاشية ولن تكون هناك انتخابات".

في حين قال القيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني لطيف نيروبي، إن قرارات المحكمة الاتحادية العراقية كانت لصالح الإقليم.