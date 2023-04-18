"الأسعار مستقرة".. اسواق اربيل تنتعش قبيل العيد واقبال "جيد" على شراء الملابس الجديدة (صور)

‏شفق نيوز/ قبل انتهاء شهر رمضان وحلول عيد الفطر، تزدحم الأسواق الشعبية في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان بالمواطنين حيث يأتون للتبضع والتحضير للعيد.

‏ويقول فرمان محمد وهو مواطن من مدينة أربيل لوكالة شفق نيوز؛ إنه "مع اقتراب حلول عيد الفطر في كل عام تزدحم الأسواق الشعبية وخاصة سوق القيصرية بالمواطنين حيث يأتون لشراء مستلزمات العيد من ملابس و مواد غذائية وغيرها وهذه السنة أيضا يبدو الإقبال كبيرا نوعا ما على الأسواق".

‏بدوره؛ قال هدايت شيخاني وهو صاحب محل ملابس في سوق القيصرية، إن "الإقبال على شراء الملابس جيد مقارنة بالسنتين الماضيتين حيث كانت تداعيات فيروس كورونا ما زالت مؤثرة على العجلة الاقتصادية في الأسواق وهذه تُعد إحدى العوامل الأساسية للإقبال الجيد في الأسواق".

ويُقبل المواطنون على زيارة الأسواق الشعبية في المدينة لشراء الملابس والمواد الغذائية لأن تحضير الأطعمة في صباح يوم العيد يُعد من العادات القديمة لدى اهالي أربيل وعموم إقليم كوردستان.

ويقول سركوت غفور وهو مواطن من اربيل عاصمة إقليم كوردستان لوكالة شفق نيوز؛ إن "أسعار السلع والبضائع داخل الأسواق تعد مستقرة إلى حد ملحوظ ولم تشهد ارتفاعا كبيرا مع اقتراب العيد الأمر الذي يساعد المواطنين على التحضير بشكل أفضل للعيد، علماً أن أسعار صرف الدولار ما زالت غير مستقرة أمام الدينار العراقي".