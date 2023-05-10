الإستخبارات التركية تعلن "تحييد" مسؤول عمالي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت وكالة "الأناضول" التركية الرسمية، اليوم الأربعاء، أن جهاز إستخبارات بلادها تمكن من تحييد القيادي في حزب العمال الكوردستاني "مسلم أوربر"، بعملية نفذها في إقليم كوردستان العراق.

ونقلت الوكالة التركية عن مصادر أمنية قولها، إن "أوربر"، هو مسؤول إمداد لدى القوى الخاصة التابعة للحزب المناهض للنظام في أنقرة.

وكشفت المصادر أن جهاز الاستخبارات التركي قام بتحييد "أوربر" بعد تحديد مكانه بعملية دقيقة في منطقة "كاره" بإقليم كوردستان.

كما أشارت المصادر إلى أن، "أوربر" انضم إلى صفوف حزب العمال عام 2013 وشارك في عمليات مسلحة داخل تركيا ثم انتقل إلى سوريا وكان له دور في العديد من العمليات ضد تركيا.

وفي العام 2015، انتقل "مسلم أوربر" إلى العراق وأدرجته الاستخبارات التركية على قائمة المطلوبين الملاحقين بعد رصد إشرافه على نقل الأسلحة والذخائر أثناء الهجمات على القوات التركية.