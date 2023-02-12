الأسبوع المقبل.. نيجيرفان بارزاني يشارك في مؤتمر ميونخ للأمن

شفق نيوز/ يشارك رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني في مؤتمر ميونخ للامن في دورته التاسعة والخمسين التي ستعقد في أيام 17-19 من شهر شباط الجاري.

وبحسب المعلومات التي تحصلت عليها وكالة شفق نيوز فان رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني سيشارك في مؤتمر ميونخ التاسع والخمسين الأمن الذي يقام للفترة من 17 شباط الجاري لغاية 19 منه بمشاركة 45 رئيسا ورؤساء وزراء لبحث الموضوعات السياسية والامنية العالمية، كما سيشارك في المؤتمر 100 وزير دفاع وخارجية وداخلية لمختلف بلدان العالم، فضلا عن عشرات القادة والشخصيات العالمية البارزة وخبراء الامن والارهاب.

وسيشارك رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني والرئيس الفرنسي وسكرتير الناتو ورئيس الاتحاد الأوروبي ووفد أمريكي كبير يضم في معظمه أعضاء في الكونغرس، بالاضافة الى وفد اوكراني والعديد من الوفود العالمية والمنظمات والمراكز الاستراتيجية والسياسية العالمية.

ولن تشارك في المؤتمر كل من ايران وروسيا بحسب رئيس المؤتمر كريستوف هيوسغن الذي ذكر بأنه ليس لروسيا مكان في المؤتمر لأنه تم إثبات ارتكابها جرائم الحرب في أوكرانيا، مضيفا أن ايران لن تشارك أيضا في المؤتمر هذه المرة لخرقها مبادئ حقوق الإنسان، وسيشارك بدلا عنها عدد من شخصيات المعارضة.