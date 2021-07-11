الأسبوع المقبل.. تركيا تجهز إقليم كوردستان بـ100 ميغاواط من الطاقة

شفق نيوز / أعلنت المديرية العامة للكهرباء في محافظة دهوك، يوم الأحد، عز الجانب التركي تجهيز إقليم كوردستان، بـ 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية.

وقال مدير عام كهرباء دهوك شاكر محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "خط 123 كيفي، بمحطة كاشي في قضاء زاخو سيزود بـ 100 ميغاواط من الطاقة الكهربائية من تركيا خلال الأسبوع الحالي".

وأضاف محمود، أن "محطة دوبان في قضاء سيميل غربي دهوك ستستقبل 100 ميغاواط على أن يتم تحويل الكمية من الطاقة إلى المحطة المركزية لتوزيع الطاقة الكهربائية في إقليم كوردستان".

وأشار مدير كهرباء دهوك، إلى أن "كمية الكهرباء المستوردة من تركيا ستصل إلى 300 ميغاواط، وسيساهم وصول 100 ميغاواط في تحسين وضع الكهرباء في الإقليم.