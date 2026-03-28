الأسايش يضبط 50 ألف دولار مزيفة ويعتقل مروج لها في أربيل (فيديو)

أعلنت مديرية آسايش أربيل، يوم السبت، إحباط محاولة لترويج مبلغ كبير من العملة المزيفة، وضبط 50 ألف دولار مزور مع إلقاء القبض على المتهم متلبساً.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن قواتها تمكنت من ضبط مبلغ قدره 50 ألف دولار أميركي مزيف، بناءً على أمر قضائي صادر عن قاضي التحقيق المختص، مبينة أن المتهم (ب. ن. س) أُلقي القبض عليه أثناء استلامه الأموال.

وأضاف البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن الأموال المزيفة دخلت إلى مدينة أربيل عبر إحدى شركات التوصيل قادمة من دولة مجاورة للإقليم، وكان المتهم يعتزم ترويجها في أسواق إقليم كوردستان مع التركيز على مدينة السليمانية.

وأكدت المديرية إحالة ملف القضية إلى المحكمة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم، مشيرة إلى استمرار التحقيقات للكشف عن ملابسات القضية والجهات المرتبطة بها.

وثمنت اسايش أربيل تعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية عبر تزويدها بالمعلومات التي تسهم في الحفاظ على الأمن الاقتصادي والمجتمعي في الإقليم.