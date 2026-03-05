الاسايش في اربيل تقيد التغطية الإعلامية لمواقع الحوادث و تحذر الأهالي من التصوير

شفق نيوز - اربيل

رهنت مديرية الأمن "الأسايش" في محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الخميس، التغطية الاعلامية للحوادث بالحصول على رخصة بهذا الصدد، داعية الأهالي في الوقت ذاته الى عدم تسجيل مقاطع فيديو أو صور للحوادث حال وقوعها.

وجاء في بيان صادر عن المديرية أنه "حفاظًا على الأمن وتنظيم عمل الفرق المختصة في مواقع الحوادث، نهيب بجميع وسائل الإعلام التعامل بمسؤولية مع الأوضاع، والامتناع عن تغطية مواقع الحوادث إلى حين صدور موافقة وإذن رسمي لنشر المعلومات".

ودعا البيان، الأهالي الى "عدم تصوير أو تسجيل مقاطع فيديو أو صور لمواقع الحوادث وعدم نشرها".

وتتعرض مدينة أربيل منذ بدء الحرب الامريكية الاسرائيلية على ايران لقصف صاروخي واستهداف بطائرات مسيرة على قاعدة حرير العسكرية ومطار أربيل الدولي اضافة الى مقار الأحزاب الكوردية المعارض للنظام في طهران.

وأعلن أوميد خوشناو محافظ أربيل، يوم أمس الأربعاء، أن عدد الهجمات بالطائرات المسيّرة والصواريخ على أربيل تجاوز 100 لغاية الآن، وما زالت مستمرة، محملا الحكومة العراقية مسؤولية ذلك.