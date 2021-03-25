الأسايش تلقي القبض على شبكة "دعارة" في ديرك

شفق نيوز / ألقت قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الأسايش"، يوم الخميس، على شبكة كبيرة كانت تمتهن الدعارة في مدينة ديرك.

وأفاد مصدر عسكري من الأسايش لوكالة شفق نيوز، بأن "قوى الأمن الداخلي ألقت الحجز الاحتياطي على منزل المدعو (م.ع. .ج) الكائن في ديرك، كومين الفتاريا الواقع بين مطعم مسايا ومطعم بارون، بعد صدور قرار رسمي من النيابة العامة في محكمة الشعب التابعة للإدارة الذاتية في ديرك، بجريمة الدعارة".

يشار إلى أن (م.ع.ج) مقيم في أوروبا منذ 15 عاما، وكان المنزل بحيازة شقيقه (ن.ع.ج) الموقوف لدى الأسايش بتهمة استخدامه المنزل للدعارة.