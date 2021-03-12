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الأسايش تقتل "أميراً داعشياً" وتعتقل 9 من أعضاء التنظيم في دير الزور

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-12T17:20:49+0000
الأسايش تقتل "أميراً داعشياً" وتعتقل 9 من أعضاء التنظيم في دير الزور

شفق نيوز/ أعلن المركز الإعلامي لقوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الأسايش"، يوم الجمعة،عن تمكن قواته من قتل مسؤول داعشي كبير في ديرالزور.

وذكر المركز في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز؛ أن "قوات الأسايش الخاصة ( H.A.T ) داهمت وكراً لتنظيم داعش في منزل بقرية الصبحة في ديرالزور وتمكنت من اعتقال تسعة قيادي داعش، كما وقتلت والي دير الزور في قرية حجنة بعد اشتباكات دامت أكثر من ساعة ونصف، وقٌتل والي دير الزور الأمني على إثرها في دير الزور.

ويذكر إن قوى الأمن الداخلي في شمال وشرق سوريا "الأسايش" ألقت القبض على 30 داعشي في الحسكة وريفها في 10 آذار الجاري.

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