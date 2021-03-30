"الآسايش" تقبض على 53 داعشيا بينهم مسؤولون في مخيم الهول

شفق نيوز/ أفادت القيادة العامة لقوى الأمن الداخلي من مخيم الهول بأنه تم توقيف 53 فرداً من عناصر تنظيم داعش كان بينهم خمسة مسؤولين عن الخلايا التي كانت تقوم بعمليات الإرهاب و العنف ضمن المخيم.

وأضافت القيادة بأن قواتهم عثرت على مجموعة حواسيب وأجهزة هاتف نقالة أيضاً .

كما وأكدت بأن الحملة في مخيم الهول مستمرة ويشارك فيها 5000 عنصر من قوات سوريا الديمقراطية (قسد) وقوات الآسايش لحين القضاء على جميع اوكار داعش في المخيم .

كما نوهت القيادة العامة لقوى الامن الداخلي في شمال وشرق سوريا إلى أن الحملة وصلت إلى يومها الثالث ولم تواجه أية عراقيل تسبب ببطء حملتها .

وكانت الأسايش قد أعلنت يوم الأحد الفائت ، إطلاق حملة أمنية في مخيم الهول شمالي سوريا، قالت إنها "تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم" الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.