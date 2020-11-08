الأسايش تقبض على سائق السيارة التي دهست "ليا" في اربيل

شفق نيوز/اعلنت مديرية آسايش اربيل باقليم كوردستان، اليوم الاحد، عن القاء القبض على سائق السيارة التي دهست الطفلة "ليا ريبين صديق" في احدى شوارع المحافظة.

واظهر مقطع مصور انتشر في مواقع التواصل الاجتماعي سيارة تدهس طفلة وتلوذ بالفرار الامر الذي خلف ردود فعل كثيرة ومطالبات بإلقاء القبض على المتهم الهارب.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، انه في السادس من شهر تشرين الثاني الجاري وفي تمام الساعة الخامسة عصراً وفي حى كلاويز وسط مدينة اربيل، قامت سيارة من نوع فيكترا حمراء اللون بدهس طفلة ذات اربعة اعوام تدعى (ليا ريبين صديق) ولاذت بالهرب، مبيناً أن الطفلة الان ترقد في المستشفى ووضعها الصحي غير مستقر.

وأضاف البيان أنه بعد هذه الحادثة تمكنت فرق تحقيق المديرية وبعد متابعة دقيقة من القاء القبض على السائقة والعثور على السيارة، مشيراً إلى أن السائقة المتهمة المدعوة (أ.ر.ص) هي موظفة حكومية وتسكن منطقة "ملا اومر".

وتابع البيان أن المتهمة اقرت بجنايتها وسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة ضدها.



