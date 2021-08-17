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الأسايش تقبض على زعيم لداعش في الحسكة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-17T11:45:07+0000
الأسايش تقبض على زعيم لداعش في الحسكة

شفق نيوز/ اعتقلت قوى الأمن الداخلي لشمال وشرق سوريا "الأسايش" يوم الثلاثاء، قياديا في تنظيم داعش بالحسكة.

وقالت الأسايش في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن بالتنسيق مع قوات التحالف الدولي خلال عملية أمنية تمكنت من إلقاء القبض على قيادي لداعش في الحسكة.

واشار البيان؛ إلى أن "الداعشي كان يساهم في عمليات اغتيال المدنيين والعسكريين إضافة إلى تسهيل حركة خلايا داعش في مناطق شمال وشرق سوريا.

وألقت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" مع قوات التحالف الدولي أول الأمس الأحد، خلال عملية أمنية وإنزال جوي، القبض على زعيم لداعش في بلدة محيميدة بريف دير الزور الغربي.

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