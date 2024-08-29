الأسايش تعتقل 4 متهمين بإثارة مشكلات في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل، يوم الخميس، إلقاء القبض على 4 أشخاص بتهمة إثارة المشكلات في حي روناكي وبمدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

وذكرت المديرية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "أربعة متهمين جرى إلقاء القبض عليهم وهم ( ر، ع، ع) ،(ه، م، خ)،( ه ،م، خ) ،( س ،م ، خ) إثر قيامهم بإثارة المشكلات مع مكتب صراف المال في حي روناكي في أربيل".

وأضافت: "بعد التحقيق معهم، تبين وجود مشكلة في تحويل المال بين طرفي المتهمين وموضفي المكتب، مما أدى إلى سطو المتهمين على المكتب بالسلاح، واستطاعت القوات أن تلقي القبض على المتهمين قبل التسبب بالحادثة".