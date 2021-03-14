الآسايش تعتقل منفذي حادثة النادي الليلي في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الأمن الآسايش في محافظة السليمانية يوم الاحد إلقاء القبض على المتهمين بحادثة إطلاق النار داخل النادي الليلي في منطقة "سرجنار" والذي سقط على أثره أربعة قتلى وجرحى.

وقالت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "في تاريخ 11 - 12 من شهر آذار الجاري وتحديدا في الساعة 1:10 دقائق صباحا نفذ عدد من المسلحين اعتداء بأسلحة آلية داخل متجر (قلعة دزه) لبيع المشروبات الكحولية في الشارع العام (جق جق - قلياسان) نجم عنه مقتل شخصين وإصابة إثنين آخرين بجروح".

ووفقا للبيان فإنه وبعد وقوع الحادث وبتوجيه مباشر من رئيس مؤسسة الآسايش في إقليم كوردستان تم تشكيل فريق عمليات مشترك مع الجهات المعنية التابعة لمديرية الآسايش في السليمانية وخلال 24 ساعة تم تحديد هوية المتهمين.

ونوه البيان إلى أنه وبعد استحصال امر من قاضي تحقيق الآسايش، تم التمكن من إعتقال جميع المتهمين بالحادثة، مع ضبط الأدوات والسيارة التي نُفذت بها الجريمة، وهم الآن يواجهون القانون، من دون الإشارة إلى عدد المعتقلين.

قُتل شخصان وأُصيب أثنان آخران بجروح في وقت مبكر من صباح يوم الجمعة الماضي بمشاجرة مسلحة في نادٍ ليلي في محافظة السليمانية.