الأسايش تعتقل خطيب مسجد بختياري في السليمانية وتوضح "التوتر"

شفق نيوز- السليمانية

أعلنت مديرية أسايش السليمانية، يوم الجمعة، اتخاذ إجراءات قانونية بحق خطيب مسجد بختياري في حي رابەڕين وسط مدينة السليمانية، على خلفية التوتر والاحتجاجات التي شهدها المسجد خلال الصلاة.

وذكرت المديرية، عن العقيد كارزان شيركو، المتحدث باسم جهاز أسايش إقليم كوردستان، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "خطبة صلاة الجمعة التي أُلقيت ظهر اليوم في مسجد بختياري تسببت بحالة من التوتر والاحتقان داخل المسجد".

وأوضح البيان أن "قوات أسايش السليمانية تدخلت بشكل فوري لاحتواء الموقف وإنهاء حالة الفوضى، حيث تم نقل الخطيب (هفال فارس مولود)، وهو مهندس ومتطوع في الخطابة الدينية في المسجد، إلى مديرية الأسايش".

وأضاف أن "التحقيقات الأولية أظهرت أن الخطيب استخدم خلال خطبته عبارات غير لائقة بحق كورد غربي كوردستان (روجآفا)، الأمر الذي أثار استياء واعتراض المصلين وأدى إلى حالة من التوتر داخل المسجد".

وأشار البيان إلى أنه "وبناءً على قرار قضائي، تم توقيف المتهم وفق أحكام المادة (240) من قانون العقوبات العراقي، ولا تزال التحقيقات جارية في القضية".

وأكدت مديرية الأسايش حرصها على "الحفاظ على السلم المجتمعي ومنع أي خطاب من شأنه إثارة الفتنة أو الإخلال بالأمن والاستقرار داخل المجتمع".