الآسايش تعتقل عصابة "تسلب المواطنين وتقطع الطرق" في السليمانية

شفق نيوز/ اعتقلت مديرية آسايش غرب السليمانية، اليوم الخميس، عصابة مكونة من (5) أشخاص، قامت بقطع الطرق وإطلاق النار على المواطنين المدنيين.

وقالت المديرية في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بهدف سيادة القانون واستتباب الأمن والاستقرار للمواطنين، وبناء على قرار قاضي تحقيق الآسايش، قامت قوات آسايش غرب السليمانية، بإلقاء القبض على خمسة متهمين قاموا بقطع الطرق والقيام بتسليب المواطنين وإطلاق النار عليهم في مناطق (تكية كامه مند وآغجلر)".

وأضاف البيان، أن "المتهمين موقوفون بقرار من قاضي التحقيق، وفق المادة (441) من قانون العقوبات العراقي، والتحقيقات جارية معهم".