الآسايش تعتقل شخصين بحوزتهما كميات من المخدرات في معبر حدودي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية الأمن الآسايش في معبر "حاج عمران" الحدودي في إقليم كوردستان المحاذي لإيران، يوم الأحد، بإلقاء القبض على شخصين بحوزتهما كميات من المخدرات.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، بعد التحقيق والمراقبة الدقيقة وفي تاريخ الثالث من شهر نيسان/أبريل الجاري تمكنت المديرية العام لمكافحة المواد المخدرة وبالتعاون مع مركز مكافحة المخدرات في معبر (الحاج عمران) الحدودي في محافظة اربيل من ضبط 185 غراما من مادة الكرستال، و53 غراما من الهيروين، و5 غرامات من الماريجوانا مع القاء القبض على شخصين كانت بحوزتهما.