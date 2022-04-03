سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الآسايش تعتقل شخصين بحوزتهما كميات من المخدرات في معبر حدودي في إقليم كوردستان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-03T10:18:10+0000
الآسايش تعتقل شخصين بحوزتهما كميات من المخدرات في معبر حدودي في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أفادت مديرية الأمن الآسايش في معبر "حاج عمران" الحدودي في إقليم كوردستان المحاذي لإيران، يوم الأحد، بإلقاء القبض على شخصين بحوزتهما كميات من المخدرات.

وذكرت المديرية في بيان اليوم، بعد التحقيق والمراقبة الدقيقة وفي تاريخ الثالث من شهر نيسان/أبريل الجاري تمكنت المديرية العام لمكافحة المواد المخدرة وبالتعاون مع مركز مكافحة المخدرات في معبر (الحاج عمران) الحدودي في محافظة اربيل من ضبط 185 غراما من مادة الكرستال، و53 غراما من الهيروين، و5 غرامات من الماريجوانا مع القاء القبض على شخصين كانت بحوزتهما.

related

أربيل تطيح بمتاجرين بجوزتهم 3 كلغم مخدرات وتعتقل اطراف المشاجرة المسلحة

Date: 2020-10-24 11:38:21
أربيل تطيح بمتاجرين بجوزتهم 3 كلغم مخدرات وتعتقل اطراف المشاجرة المسلحة

الآسايش تضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات في محافظة دهوك

Date: 2020-05-24 09:58:50
الآسايش تضبط أكثر من 30 كغم من المخدرات في محافظة دهوك

اعتقال متاجرين وضبط بحوزتهم أكثر من 10 كغم مخدرات في اربيل

Date: 2020-10-06 14:28:24
اعتقال متاجرين وضبط بحوزتهم أكثر من 10 كغم مخدرات في اربيل

خلال 48 ساعة .. آسايش السليمانية تطيح بثلاث عصابات تتاجر بالمخدارات بين أفرادها نساء

Date: 2021-03-02 08:25:54
خلال 48 ساعة .. آسايش السليمانية تطيح بثلاث عصابات تتاجر بالمخدارات بين أفرادها نساء

الاسايش تقبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم أكثر من 8 كغم من المخدرات

Date: 2019-09-26 11:22:10
الاسايش تقبض على ثلاثة ايرانيين بحوزتهم أكثر من 8 كغم من المخدرات

اسايش الإدارة تعتقل "أكبر" شبكة لتهريب المواد المخدرة

Date: 2021-04-12 11:12:02
اسايش الإدارة تعتقل "أكبر" شبكة لتهريب المواد المخدرة

دهوك.. القبض على متهمين بالمخدرات والابتزاز والمقامرة الإلكترونية

Date: 2021-08-26 14:22:03
دهوك.. القبض على متهمين بالمخدرات والابتزاز والمقامرة الإلكترونية

الاسايش تضبط أكثر من 6 كغم من المخدرات في اربيل

Date: 2020-06-21 17:16:02
الاسايش تضبط أكثر من 6 كغم من المخدرات في اربيل