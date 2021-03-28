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الأسايش تعتقل "أبو سعد العراق" شمالي سوريا

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-28T20:54:48+0000
الأسايش تعتقل "أبو سعد العراق" شمالي سوريا

شفق نيوز / أعلنت قوى الأمن الداخلي في الإدارة الذاتية الكوردية شمال وشرق سوريا "الأسايش"، يوم الأحد، اعتقال 9 من أفراد "داعش" بينهم قيادي في التنظيم يدعى "أبو سعد العراق" بعد ساعات على إطلاقها حملة أمنية في مخيم الهول.

وذكرت الأسايش، في بيان اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أنها اعتقلت "أبو سعد العراق"، الذي وصفته بأنه أحد قادة "داعش"، وأنه عمل لفترة طويلة على تجنيد الأشخاص لصالح التنظيم.

وأوضحت أن "الحملة التي أطلقتها اليوم، شارك فيها 5 آلاف من تلك القوى، وشهدت اعتقال 9 أشخاص بينهم متهمون بالانتماء إلى داعش ممن كانت أسماؤهم مدرجة في قائمة البحث".

وأكدت الأسايش، "إحصاء الأهالي المقيمين في أحياء المخيم، وبعد الانتهاء من عمليات الإحصاء تم إعادة الأهالي إلى الأحياء التي يقطنون فيها".

وكانت الأسايش قد أعلنت صباح يوم الأحد، إطلاق حملة أمنية في مخيم الهول شمالي سوريا، قالت إنها "تستهدف خلايا داعش المنتشرة في المخيم" الواقع على بعد 45 كم شرق مدينة الحسكة شمال شرق سوريا.

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