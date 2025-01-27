الأسايش تطيح بمرتكب جريمة رانية بوقت قياسي

شفق نيوز/ أعلنت مؤسسة أسايش إقليم كوردستان، يوم الاثنين، القبض على المتهم بقتل الشابة (ژيناڵ إبراهيم كريم)، في قضاء رانية، بعد أقل من 24 ساعة من وقوع الجريمة.

وشهدت مدينة رانية مساء أمس الأحد، 26 يناير/كانون الثاني 2025، مقتل الشابة (ژيناڵ) وإصابة ثلاثة آخرين، على خلفية نزاع بين مجموعة من الشباب.

ووفقًا لبيان صادر عن مديرية أسايش رابرين، اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فإن الحادث وقع في شارع الشهداء بمدينة رانية نتيجة شجار تطور إلى عنف أودى بحياة (ژيناڵ إبراهيم كريم)، المولودة عام 2004، كما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص آخرين بجروح.

وبحسب البيان، فإن فريق التحقيق في مديرية أسايش رابرين بدأ فور وقوع الحادثة بإجراء التحريات اللازمة، وتمكن خلال أقل من 24 ساعة من القبض على المتهم الرئيسي بالجريمة ويدعى (م.م.أ) في قرية زنگڵان التابعة لمنطقة پشدر، حيث كان يحاول الهرب باتجاه حدود الإقليم.

وأشار البيان إلى أن المتهم تم توقيفه بموجب المادة 406 من قانون العقوبات العراقي، حيث تم توجيه تهمة القتل العمد إليه، وما تزال التحقيقات مستمرة لاستكمال ملف القضية.

و جاءت هذه الحادثة في وقت تشهد فيه بعض مناطق الإقليم ارتفاعًا في وتيرة الجرائم المرتبطة بالنزاعات الشخصية، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تعزيز جهودها لمكافحة الجريمة وضمان الأمن والاستقرار.

يُذكر أن المادة 406 من قانون العقوبات العراقي تفرض عقوبات صارمة على مرتكبي جرائم القتل العمد، تصل إلى الإعدام أو السجن المؤبد.