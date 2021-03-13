سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الآسايش تطيح بقتلة الشاب الذي عُثرت على جثته داخل صندوق سيارة في أربيل

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-03-13T11:55:16+0000
الآسايش تطيح بقتلة الشاب الذي عُثرت على جثته داخل صندوق سيارة في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش في أربيل يوم السبت إلقاء القبض على قتلة الشاب "علي صباح" الذي عُثرت على جثته داخل صندوق سيارة الليلة الماضية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "تم العثور على جثة المواطن (علي صباح سوار قادر) مقتولا داخل سيارة في حدود منطقة سهل أربيل لتشرع وعلى الفور فرق التحقيق في مديريتنا بالتحقيق في الجريمة والعثور على المتهمين"، مشيرة إلى القاء القبض على المتهمين مساء أمس وهم من سكنة قضاء "بنصلاوة".

وذكرت انه "بأمر من قاضي التحقيق تم القاء القبض على القاتل المدعو (ع، أ، ع) وكل من مساعديه وهما (ب، ع، أ)، و(ش، ه، ج) مع ضبط سلاح نوع (مسدس) نُفذت به الجريمة"، منوهة إلى أن المتهمين اعترفوا بأنهم ارتكبوا الجريمة إثر خلاف اجتماعي.

وأفادت شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بالعثور على جثة رجل في صندوق سيارته بمنطقة كسنزان.

related

غرق طفل ومراهق في اربيل والسليمانية

Date: 2019-06-14 22:26:44
غرق طفل ومراهق في اربيل والسليمانية

الآسايش تعلن البلد المنشأ لـ5000 قطعة سلاح مهربة قامت بإتلافها

Date: 2020-11-12 09:20:48
الآسايش تعلن البلد المنشأ لـ5000 قطعة سلاح مهربة قامت بإتلافها

صور .. مكافحة الارهاب بكوردستان تضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح بحوزة مهربين

Date: 2020-09-18 13:47:18
صور .. مكافحة الارهاب بكوردستان تضبط أكثر من 1200 قطعة سلاح بحوزة مهربين

شرطة اربيل تعتقل شابا قتل والدته

Date: 2019-09-24 14:17:44
شرطة اربيل تعتقل شابا قتل والدته

الاسايش تضبط أكثر من 6 كغم من المخدرات في اربيل

Date: 2020-06-21 17:16:02
الاسايش تضبط أكثر من 6 كغم من المخدرات في اربيل

خلال ساعات قليلة .. تسجيل ثالث حالة غرق في اقليم كوردستان

Date: 2019-08-23 18:55:28
خلال ساعات قليلة .. تسجيل ثالث حالة غرق في اقليم كوردستان

صور .. العثور على جثة شاب بعد 5 ايام على غرقه شمال اربيل

Date: 2020-06-28 11:44:42
صور .. العثور على جثة شاب بعد 5 ايام على غرقه شمال اربيل

أربيل تطيح بمتاجرين بجوزتهم 3 كلغم مخدرات وتعتقل اطراف المشاجرة المسلحة

Date: 2020-10-24 11:38:21
أربيل تطيح بمتاجرين بجوزتهم 3 كلغم مخدرات وتعتقل اطراف المشاجرة المسلحة