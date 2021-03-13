الآسايش تطيح بقتلة الشاب الذي عُثرت على جثته داخل صندوق سيارة في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش في أربيل يوم السبت إلقاء القبض على قتلة الشاب "علي صباح" الذي عُثرت على جثته داخل صندوق سيارة الليلة الماضية.

وقالت المديرية في بيان اليوم، إنه "تم العثور على جثة المواطن (علي صباح سوار قادر) مقتولا داخل سيارة في حدود منطقة سهل أربيل لتشرع وعلى الفور فرق التحقيق في مديريتنا بالتحقيق في الجريمة والعثور على المتهمين"، مشيرة إلى القاء القبض على المتهمين مساء أمس وهم من سكنة قضاء "بنصلاوة".

وذكرت انه "بأمر من قاضي التحقيق تم القاء القبض على القاتل المدعو (ع، أ، ع) وكل من مساعديه وهما (ب، ع، أ)، و(ش، ه، ج) مع ضبط سلاح نوع (مسدس) نُفذت به الجريمة"، منوهة إلى أن المتهمين اعترفوا بأنهم ارتكبوا الجريمة إثر خلاف اجتماعي.

وأفادت شرطة محافظة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، بالعثور على جثة رجل في صندوق سيارته بمنطقة كسنزان.