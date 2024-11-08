الأسايش تطيح بقاتل موظف في "الكوماندوز" بالسليمانية

شفق نيوز/ أعلنت "الأسايش" الأمن في إقليم كوردستان، يوم الجمعة، اعتقال المتهم بقتل مواطن في السليمانية يعمل في قوات الكوماندوز.

وأوضحت الأسايش، في بيان ورد وكالة شفق نيوز، أن "الحادث وقع ليلة أمس في حي قَرْگَة بالسليمانية نتيجة خلاف اجتماعي بين شاب وفتاة، ما أدى إلى اندلاع مشاجرة انتهت بمقتل المواطن (ب،ف،ع)".

وأشارت إلى أن "المتهم تم توقيفه بأمر من القضاء لإجراء التحقيقات اللازمة، وسيخضع للمساءلة القانونية".

وتزايدت حالات العنف الاجتماعي في مناطق متعددة من إقليم كوردستان، ما يثير تساؤلات حول الأسباب ودور المجتمع المدني والأجهزة الأمنية في التصدي لها.