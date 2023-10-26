الأسايش تطيح بعصابتي مخدرات خطيرتين في أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الخميس، الإطاحة بعصابتين خطيرتين للاتجار بالمواد المخدرة، تضمان ستة أفراد، وضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.

وجاء في بيان للمديرية، ورد لوكالة شفق نيوز ، أن قوات أسايش أربيل وبعد استحصال موافقة قاضي التحقيق في الأسايش نفذت عمليتين مختلفتين تمكنت خلالها من إلقاء القبض على ستة أفراد أعضاء عصابتين للإتجار بالمواد المخدرة.

وأوضحت أن "المتهمين هم كل من (ر ك ع) و(ش ع ك) و(ش أ م) و(پ م ط) و(ب م ع) و(ع ل م)"، لافتة إلى ضبط كمية من المواد المخدرة من أنواع (الكريستال والهيروين وحبوب الترامادول)، وسلاح غير مرخص نوع (مسدس) وجهاز قياس الوزن، وأدوات استخدام المواد المخدرة.