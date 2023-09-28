الأسايش تطيح بعصابة حاولت صرف عملة عراقية "مزورة" في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعلنت مديرية أسايش إقليم كوردستان، يوم الخميس، اعتقال عصابة مكونة من ثلاثة متهمين بحوزتهم نحو عشرة ملايين دينار "مزورة"، أثناء محاولتهم تصريفها ضمن حدود محافظة السليمانية.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أن قواتها ألقت القبض على ثلاثة متهمين بحوزتهم 9 ملايين و129 ألف دينار من العملة العراقية المزورة.

وبقرار من قاضي تحقيق أسايش السليمانية، وبعد جمع المعلومات والمراقبة الدقيقة، تمكنت القوة يوم 19 من شهر أيلول الجاري، من إلقاء القبض على العصابة في السليمانية، بحسب البيان.

وأضاف البيان، أن "المتهمين محتجزون الآن، بقرار من القاضي بدلالة المادة 28 من قانون العقوبات العراقي"، لافتا إلى أن "التحقيقات معهم مستمرة".