الآسايش تطيح بسوري يبيع ذهباً مزيفاً في أسواق أربيل

شفق نيوز/ أعلنت مديرية الآسايش "الأمن" في أربيل، عاصمة إقليم كوردستان، يوم الأحد، إلقاء القبض على متهم من الجنسية السورية قام بتصنيع وبيع كمية من الذهب المزيف في أسواق المدينة.

وجاء في بيان للمديرية ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بعد أن تم إعلام عدد من أصحاب محال الذهب في مدينة أربيل بوجود شخص قام بتصنيع وبيع عدة قطع من الذهب المزيّف في عدد من محال الصاغة، تمكّنت قوات المديرية، بعد إجراء التحريات، من تحديد هوية ومكان المتهم.

وأضافت المديرية أن المتهم يدعى (ر. أ. ر) وهو من مواطني الجمهورية العربية السورية، مشيرة إلى أنه بعد صدور أمر من قاضي التحقيق في جهاز أمن أربيل، تم اعتقال المتهم، وأي شخص لديه شكوى قانونية عليه أن يراجع المديرية.

ولم تحدد المديرية كمية الذهب المزيف المباع والمبالغ التي تحصلها المتهمجراءبيعه.